НАБУ открыло дело против экс-директора «Укроборонпрома» Букина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство в отношении бывшего генерального директора концерна «Укроборонпром» Павла Букина. Его подозревают в сокрытии доходов.

Как сообщил сайт «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник в НАБУ, дело в отношении Букина было заведено еще когда он возглавлял концерн. Уже тогда возникли подозрения, что декларация, которую он подал в фискальное ведомство, не отражала настоящие доходы гендиректора.

Дело возбуждено по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины в августе 2019 года. В статье говорится о возможном декларировании недостоверной информации при подаче декларации. Всех нюансов дела источник раскрывать не стал.

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Сейчас «Укроборонпром» возглавляет Айварас Абромавичус, назначенный президентом Украины Зеленским. Абромавичус ранее заявлял, что Букина нужно заменить из-за его неэффективности.

Букин уже попадал в поле профессионального интереса НАБУ. Так, в марте 2019 года у него прошли обыски в рамках расследования хищений в оборонном секторе.