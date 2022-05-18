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    18 мая 2022, 02:57

    Наборы для новорожденных предложили дарить во всех регионах России

    «Известия»: во всех регионах России будут дарить наборы для новорожденных

    Александра Ломейко

    В России задумались распространить практику вручения подарочных наборов для новорожденных на все регионы страны. Проработкой вопроса занялись в Госдуме совместно с ведомствами и производителями.

    Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что помощь получат как родители, так и выпускающие детские товары компании.

    В набор хотят включить подгузники, соски, бутылочки и другие товары первой необходимости отечественного производства. Поскольку цены на детскую продукцию выросли, молодых родителей необходимо поддержать, отметили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

    Порядка 30 регионов сейчас дарят подарки новорожденным, стоимость которых варьируется от двух до 20 тысяч рублей. В АИДТ стоимость единого набора на всей территории РФ около 10 тысяч рублей назвали золотой серединой.