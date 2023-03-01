Общество 01 марта 2023, 16:55 Набор волонтеров ко Дню Победы начался в Москве ТАСС: более 200 тысяч добровольцев привлекут к мероприятиям по случаю Дня Победы РИА «Новости»

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В Москве стартовал набор добровольцев для сопровождения мероприятий ко Дню Победы. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» планирует привлечь около 200 тысяч добровольцев по всей стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя центрального штаба движения, депутата Госдумы Ольгу Занко.

Она отметила, что 1 марта движение дает старт набору волонтеров. Активистов привлекут к организации мероприятий, посвященных Дню Победы.

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«Мы подготовим рекордное число добровольцев — 200 тысяч человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны, в том числе на территории четырех наших новых субъектов», — сказала Занко.

Волонтеры будут участвовать в одном из важнейших мероприятий — шествии «Бессмертного полка» и других акциях. Также добровольцы окажут помощь на парадах Победы, займутся благоустройством памятных мест и воинских захоронений. Активистам доверят поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и помощь в проведении всероссийских акций «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти».

Волонтером может стать любой человек, достигший 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и пройти обучение в дистанционном формате.