Набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022 стартовал 1 февраля

1 февраля открылся набор волонтеров на Петербургский международный экономический форум 2022 года в рамках «Программы мобильности». О начале приема заявок объявил фонд «Росконгресс» совместно с Ассоциацией волонтерских центров.

Кандидаты должны будут пройти обучение и сдать экзамены, в том числе на знание иностранного языка. Подача заявок продлится до 11 марта, крайний срок подачи — 1 апреля 2022 года. Кандидатам нужно будет пройти онлайн-тестирование на личностные качества и знание английского, после чего состоится интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке. Заключительный отбор в виде собеседования будет проходить до 20 мая.

Ознакомиться с полными условиями работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2022 в роли волонтера можно на официальном сайте фонда. Кандидатам, успешно прошедшим отбор, обеспечат проживание и проезд к месту проведения форума и обратно.

Юбилейный, 25-й международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года.