Общество 08 августа 2023, 17:19 Набор общественных наблюдателей за выборами начался в Москве Ковалев: наблюдателями на выборах в Москве смогут стать более 10 тысяч человек Пресс-служба Российского фонда свободных выборов

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Более 10 тысяч человек смогут стать наблюдателями на выборах в Москве. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Согласно действующему законодательству, наблюдателями смогут стать россияне, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти. Ковалев отметил, что благодаря изменениям в федеральном законодательстве появилась возможность направлять наблюдателей от Общественной палаты Москвы на избирательные участки.

У нас есть большое количество людей, которые из года в год с нами участвуют в этой большой, важной работе. И мы надеемся, что вновь многие наши коллеги и друзья будут с нами и в этом году. Вадим Ковалев

На первом заседании штаба утвердили Кодекс наблюдателя Общественной палаты Москвы, содержащий правила поведения и работы наблюдателей на выборах. Также выбрали ответственных членов Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году по округам.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее первый зампред Общественной палаты рассказал о дистанционных выборах в Подмосковье.