Набор медиаволонтеров открыли в Москве

Центр «Мосволонтер» начал дополнительный набор медиаволонтеров. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Сейчас в команде более 100 человек, треть которых — активные пенсионеры. В прошлом году они фото– и видеорепортажи примерно на 35 различных мероприятиях.

«В 2021 году команда медиаволонтеров Москвы более 970 часов помогала на различных мероприятиях. За это время было сделано свыше 5,8 тысячи фотографий, снято более 150 видео», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.