Общество 01 марта 2024, 13:05 Набор кандидатов на пост председателя Верховного суда открыли в России Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию на пост председателя ВС РИА «Новости»

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Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии конкурса на пост председателя Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.

Верховный суд с 1991 года возглавлял Вячеслав Лебедев, который скончался в возрасте 80 лет 23 февраля. Коллегия официально прекратила его полномочия и теперь должна предоставить кандидатов на должность президенту России.

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По закону о статусе судей, кандидат обязан иметь высшее юридическое образование, быть старше 35 лет и работать по профессии не менее 10 лет. Он не должен иметь вида на жительство в других странах, судимостей, затяжных и хронических психических расстройств.

В случае положительного решения коллегия предоставляет президенту свое заключение по кандидату.

Панихида по Лебедеву прошла в среду в Колонном зале Дома Союзов, на траурную церемонию приезжал президент России Владимир Путин.