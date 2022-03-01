Набор ингредиентов для блинов вырос в цене в России на 16%

Исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показало, что цены на набор ингредиентов для приготовления блинов выросли по сравнению с прошлым годом на 16%. Об этом написал Ura.ru.

Для приготовления необходимо: молоко — 500 миллилитров, два яйца, 200 граммов муки, подсолнечное масло — три столовые ложки, сахар — одна столовая ложка, щепотка соли.

«Средний чек затрат на покупку такого набора в российских магазинах в целом по России составил 89 рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период 2021 года», — говорится в сообщении аналитиков.

Стоимость пшеничной муки и подсолнечного масла выросла на 21%, яиц и сахара — на 19% и 17% соответственно. Готовая смесь для блинов увеличилась в цене по сравнению с прошлым годом на 10% и составила 68 рублей. Также подорожали добавки к блинам. Например, банку варенья можно купить в среднем за 142 рубля, что на 12% выше уровня прошлого года. Цена на сгущенку выросла на 13%.

В этом году Масленица продлится с 28 февраля по 6 марта.