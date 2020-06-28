Наблюдателя из Кургана наградили за спасение членов избирательной комиссии
Молодому наблюдателю вручили цветы и книгу «История государства Российского» Николая Карамзина.
«Действительно, сегодня все мы становимся авторами новых страниц истории государства Российского. Хотелось бы, чтобы вот таких вот людей у нас было все больше и больше», — сказал Самокрутов.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова добавила: «С коллегами посоветовались и решили вручить грамоту, как наблюдательному наблюдателю».
Ранее на территории участка № 945 днем 27 июня двое пьяных мужчин попытались вырвать у девушек из участковой избирательной комиссии переносной пластиковый ящик для голосования и мусорный пакет с использованными средствами индивидуальной защиты. Молодой человек помог справиться с нападавшими. В итоге ящик для голосования и бюллетени не повредили. Нападавших задержали сотрудники Росгвардии.
Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 28,46% по данным за 25–27 июня.