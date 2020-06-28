Наблюдателя из Кургана наградили за спасение членов избирательной комиссии

Награжден 19-летний наблюдатель из микрорайона Заозерный Курганской области. Он днем ранее защитил девушек из участковой избирательной комиссии, на которых напали двое пьяных. О поощрении рассказал председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов.

Молодому наблюдателю вручили цветы и книгу «История государства Российского» Николая Карамзина.

«Действительно, сегодня все мы становимся авторами новых страниц истории государства Российского. Хотелось бы, чтобы вот таких вот людей у нас было все больше и больше», — сказал Самокрутов.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова добавила: «С коллегами посоветовались и решили вручить грамоту, как наблюдательному наблюдателю».

Ранее на территории участка № 945 днем 27 июня двое пьяных мужчин попытались вырвать у девушек из участковой избирательной комиссии переносной пластиковый ящик для голосования и мусорный пакет с использованными средствами индивидуальной защиты. Молодой человек помог справиться с нападавшими. В итоге ящик для голосования и бюллетени не повредили. Нападавших задержали сотрудники Росгвардии.

Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 28,46% по данным за 25–27 июня.