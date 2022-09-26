«Ждала этого 30 лет». Приехавшая в Россию жительница Рубежного поделилась эмоциями от референдума | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber «Ждала этого 30 лет». Приехавшая в Россию жительница Рубежного поделилась эмоциями от референдума Приехавшая в Россию жительница Рубежного поделилась эмоциями от референдума

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В 84 российских регионах, продолжают работу избирательные участки, чтобы у приехавших в РФ жителей Донбасса была возможность принять участие в референдуме о вхождении ДНР и ЛНР в состав России. Жительница города Рубежное после голосования призналась в беседе с «360», что ждала этого момента больше 30 лет. Из-за сильных эмоций она с трудом сдерживала слезы.

«Я ждала 30 лет — с 1991 года, как отсоединились. Но все равно было неудобно и жить, и не давали все говорить, и все под себя подминали. Это надоело просто. А сейчас, когда сказали, аж хочется расправить плечи и взлететь. Так что я так рада, что у нас проходит голосование, аж плакать хочется», — сказала она, проголосовав на избирательном участке в Москве.

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Сергей Кобалевский из Луганской области назвал участие в референдуме своим гражданским долгом. По словам мужчины, все его близкие давно живут в России, его мать — гражданка РФ, а теперь и он чувствует себя так, словно вернулся на Родину.

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«Все [близкие] живут в России, и мать моя — россиянка, поэтому я даже не сомневался. Вернулся домой, так сказать. Приехали в связи со всеми этими событиями, которые там были. Жили нормально, но когда произошел переворот, были не согласны [с происходящим]», — пояснил собеседник «360».

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