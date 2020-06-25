Наблюдатели оценили высокий уровень проведения голосования по Конституции

Наблюдатели на участках зафиксировали высокую активность и интерес россиян к электоральной процедуре.

Голосование организовано на высоком уровне, несмотря на пандемию коронавируса, отметил председатель правления Ассоциации «Содействия развитию интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству» Сергей Лущ. Все обеспечены масками и другими средствами защиты, соблюдают дистанцию.

«Сегодня мы посетили пять участков для голосования в разных районах Москвы. Никаких нарушений или каких-то прецедентов мы не заметили. Все прозрачно, транспарентно, международным экспертам было доступно открытое общение с руководителями избиркомов, никакая информация не утаивалась», — отметил эксперт.

Граждане заинтересованы в процедуре голосования. Об этом заявила исполнительный директор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова. Свое мнение она сформировала на основании того, что около 90% сообщений, поступающих в информационный центр корпуса, носят информационный характер.

Координатор региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов заявил о хорошей активности участников голосования.

«Если раскладывать на семь дней голосование, то такими же темпами мы предполагаем, что явка будет не менее, чем на федеральных выборах», — сказал Борисов.

На всех участках детально проверяют паспорта тех, кто голосует бесконтактным способом. С таким заявлением выступил глава рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля.