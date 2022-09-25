«Исторический момент для регионов». Наблюдатель из Того оценил организацию референдума в Московской области | 360°

Эксклюзив 25 сентября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

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Viber «Исторический момент для регионов». Наблюдатель из Того оценил организацию референдума в Московской области Наблюдатель из Того назвал референдум историческим моментом РИА «Новости»

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Прямо сейчас в подконтрольных России частях Украины, а также ДНР и ЛНР проходят референдумы о дальнейшей территориальной принадлежности этих регионов. За проведением голосования в Подмосковье следят зарубежные наблюдатели. Один из них — представитель от Того — сказал, что мероприятие хорошо организовано.

«Я отправился в путешествие, чтобы своими глазами оценить проведение референдума», — сказал он.

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По его словам, избирательный процесс на территории Московской области организован достаточно хорошо, с соблюдением норм. Кроме того, наблюдатель от Того оценил важность мероприятия.

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«Это исторический момент для регионов. Они делают важный выбор», — заявил он.

Также иностранный наблюдатель пообещал молиться за успешное проведение референдума.

Кроме того, он поблагодарил Россию за заботу о гражданах территорий, на которых проходит референдум.

«Мы в качестве наблюдателей хотели бы поблагодарить власти за принятие такой ответственности, за мысли о людях из этих регионов, за предоставление им возможности определить свое будущее», — поделился наблюдатель от Того.

Он сказал, что его особенно растрогала пожилая женщина, которая пришла на референдум.

На территории Московской области открыты 11 избирательных зон, где жители республик Донбасса и подконтрольных России территорий Украины смогут принять участие в голосовании. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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