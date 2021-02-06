«Наблюдаю за тобой уже 13 лет»: Канделаки выложила редкое фото с молодым мужем

Телеведущая Тина Канделаки поздравила своего мужа Василия Бровко с днем рождения. Она запостила в Instagram редкое семейное фото и оставила теплые признания, что за 13 лет совместной жизни никак не может с ним наговориться.

«Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей. <...> С наших первых встреч, когда теплыми московскими вечерами я не могла с тобой наговориться, прошла целая жизнь. А вечера наши остались все теми же. С днем рождения! Сохрани наши вечера как можно дольше. Потому что из таких вечеров состоит простое человеческое счастье», — написала Канделаки.

Она напомнила, что 21-летний Бровко поразил ее, когда они познакомились.

«И сделал это так, что я — такая замороченная и с расширенными горизонтами — наблюдаю за тобой вот уже 13 лет», — добавила телеведущая.

Канделаки старше своего избранника на 12 лет. Она вышла замуж за Бровко в 2014 году.