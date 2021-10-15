Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит свои сбережения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина хранит свои сбережения в рублях. Она также отметила, что регулятор, снижая инфляцию, работает, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными.

«Нет, я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение: это было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях», — сказала глава ЦБ в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

Так она ответила на вопрос, жалеет ли она, что хранила деньги в отечественной валюте и тогда, когда один доллар стоил 35 рублей. Набиуллина еще в январе 2014 года рассказала в интервью Владимиру Познеру, что хранит сбережения в рублях.

Также глава ЦБ добавила, что, положив в начале 2015 года сбережения на рублевый депозит или на валютный депозит, «в рублях бы вы выиграли».

Как объяснила Набиуллина, регулятор, снижая инфляцию, работает, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными. Она отметила также, что они становятся более привлекательными, и люди больше хранят свои сбережения в рублях.

Накануне Центробанк заявил, что объем международных резервов России достиг исторического максимума, составив 618,2 миллиарда долларов. Экономист Игорь Костиков отметил, что по его мнению, рост российских резервов скажется на национальной валюте положительно.