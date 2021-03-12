Набиуллина рассказала, когда привилась от коронавируса

От коронавируса в России привились уже многие политические и общественные деятели. Прошла вакцинацию и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Свое состояние после прививки Набиуллина прокомментировала в интервью газете «Известия». Она вакцинировалась еще в декабре 2020 года.

«Все нормально, так что вы тоже подумайте», — сказала глава ЦБ РФ.

Массово прививать россиян от коронавируса начали в январе. По данным на 5 марта, первый этап вакцинации в стране прошли свыше пяти миллионов человек. Это 3,4% населения страны.

Вице-премьер Татьяна Голикова заметила, что при таком же темпе вакцинации коллективного иммунитета в РФ удастся достичь к августу 2021 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил таким сроком июль.

Поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание, не исключено, что прививаться от него придется регулярно. Вирусологи считают, что в Москву коронавирусная инфекция вернется осенью. Специалисты указали на коварство вируса, поэтому рост заболевания может произойти в другой период.