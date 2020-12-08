Набиуллина призвала запретить банкам предлагать сложные продукты неопытным инвесторам

По ее словам, в настоящий момент заметен приток неквалифицированных инвесторов. Сотрудники ЦБ видят, что финансовые организации стараются использовать период до апреля 2022 года, когда вступят в силу изменения в закон о квалификации инвесторов, чтобы продавать ненужные инструменты.

Набиуллина подчеркнула, что такую ситуацию необходимо «исправлять немедленно», информирует «Взгляд».

«Сейчас мы считаем, что нужно защитить наших инвесторов и, может быть, придвинуть некоторые нормы закона принятого с апреля например, 2022 года, где предлагается обязанность тестирования клиента на наличие квалификации, хотя бы на 1 октября [2021 года]», — пояснила председатель ЦБ.

Накануне Набиуллина заявила, что Центробанк допускает снижение доступности жилья в России.