Набиуллина призвала быстрее отказаться от административного ограничения цен

В среду, 7 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала как можно скорее отказаться от административного ограничения цен. Сегодня она выступила на биржевом форуме, организованном Московской биржей.

«Конечно, на мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — передал «Интерфакс» ее слова.

Она также отметила, что демпфер должен быть прозрачный, понятный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. По мнению Набиуллиной, демпфер должен быть бюджетно нейтральный.

Набиуллина ранее объяснила, почему цены на продукты в России будут расти. По ее словам, причиной высокого показателя по инфляции является глобальная ситуация на товарных рынках, растущие цены на повседневные товары, в том числе продукты, и перенос ослабления валютного курса. Тем не менее в регуляторе не стали давать точную оценку ожидаемого прироста цен из-за повышения инфляционных ожиданий.