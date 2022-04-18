Набиуллина назвала сроки трансформации экономики РФ в условиях санкций

Российская экономика войдет в период структурной трансформации, вызванной западными санкциями против страны, уже во втором — начале третьего квартала 2022 года, рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Набиуллина подчеркнула, что период, когда экономика может «жить на запасах», конечен.

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Они, в первую очередь, сказались на финансовом рынке, но сейчас начнут все больше сказываться на экономике», — отметила глава регулятора.

Сейчас ЦБ РФ может распоряжаться лишь половиной резервов. Это золото, юани и другие активы, на которые не распространились санкционные риски. Но, по словам Набиуллиной, эти резервы не позволяют полноценно управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке.

Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, поскольку это помешает адаптации бизнеса, добавила глава ЦБ.

«Для него (бизнеса — прим. ред.) сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации», — пояснила Набиуллина.