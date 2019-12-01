Набиуллина допустила снижение ставки по ипотеке

В среднесрочной перспективе вполне возможно снизить в России ставки по ипотеке до 7-8%. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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«Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — отметила глава ЦБ в эфире телеканала «Россия-1».

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в сентябре составила 9,68%. Через месяц показатель снизился до максимального значения — 9,4%. Такой процент не наблюдался последние два года.

Это стало возможным после того, как в июне ЦБ снизил ключевую ставку впервые за год.

Как отмечала Набиуллина в ноябре, сокращение ипотеки до 7-8% может произойти, если инфляция установится на уровне 4% и не будет «дополнительных рисков».

За последние шесть месяцев Банк России уже четырежды снижал ставку. Сейчас ключевая ставка составляет 6,5%. До конца года может произойти еще одно уменьшение. Это связано со снижением инфляции и медленным ростом экономики страны.