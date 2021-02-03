«Наберут кредиты, а потом расходятся»: депутат Плетнева высказалась о свадьбах в долг

Политический деятель вспомнила, что раньше люди просто регистрировались, если у них не было средств на пышное мероприятие. По мнению Плетневой, самое важное для молодой семьи — наличие жилья. Сейчас парам предлагают льготное кредитование со ставкой 6%.

«Свадьба — это красиво, конечно, но это не первоочередное. Наберут кредиты, а потом расходятся. Я бы никогда не взяла на свадьбу кредит», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что спущенные средства лучше потратить на ребенка, на его лечение. Плетнева обратила внимание, что уже два раза вносила поправку в бюджет о деньгах на жилье для молодых семей, но пока безрезультатно.