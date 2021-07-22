Набережную в селе Новый порт приведут в порядок

Берег Обской губы в селе Новый Порт Ямальского района очистят от мусора. На данный момент работы заняли территорию в полтора километра. Специалистам удалось собрать 200 кубометров металлолома, древесины и другого мусора. Об этом сообщило «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию Ямальского района в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент в некоторых районах села решают вопрос подтоплений. Специалисты оборудывают траншеи для отвода воды. Подобными сооружениями оборудовали уже две улицы. Осталась еще одна. Кроме того, в селе проведут ремонт дорог на улицах Советская и Школьная.