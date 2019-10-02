Набережную Сенежа обновили в Солнечногорске. Там появились пирсы для рыбалки и воркаут-зона
Новые места для прогулок в Подмосковье. Что появилось в этом годуПодробнее
На набережной Сенежа Тамару Николаевну можно встретить почти каждый день. Она приходит сюда на тренировки по скандинавской ходьбе, для этого есть все условия. Благоустроенные дорожки, новая спортивная площадка и даже качели для отдыха. Еще год назад набережная выглядела совсем иначе.
«Раньше парк, конечно, был не благоустроен. Рвы, канавы. А когда уже благоустроили, это, ну, даже не знаю: тебя тянет выйти погулять среди вот этих березок, озеро», — сказала Тамара Белоусова, местная жительница.
За короткий срок набережная преобразилась: появились велодорожки, пляж, детская площадка, шесть пирсов для купания и рыбной ловли. Большое внимание уделили и безопасности — установили домики для охраны и камеры видеонаблюдения. А одним из главных объектов притяжения стали качели с видом на озеро.
«Раньше мы гуляли только на городском: на нашем берегу ему было не интересно. Ну, что здесь: разваленное все было. А теперь, наконец-то, здесь можно и гулять. И нестрашно, потому что и фонари, и детская площадка, и ходить хорошо. Все. У нас вообще здесь красота», — сказала Наталья Скирута, местная жительница.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин результатом доволен. Благоустройство набережной озера Сенеж, по его мнению, — это пример качественно выполненной работы.
«Здесь были бурьяны, ничего не было. Очищен лес, сделаны дорожки: велосипедная дорожка и дорожка пешеходная. Пирсы — вот мы сейчас стоим на специальном пирсе для рыбаков, который очень востребован сегодня», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Министр рассказал, что любит рыбалку. И с удовольствием приедет для этого на новую набережную. Она станет еще лучше: благоустройство продолжится в следующем году. Территорию расширят, а значит, у посетителей появится еще больше вариантов проведения досуга. А как будет выглядеть следующий этап благоустройства набережной — решат жители. Оставить свои пожелания они смогут в онлайн-голосовании на сайте «Добродел».