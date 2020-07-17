Набережную Филевского парка затопило из-за прорыва дамбы в Рузе

Полностью затопило набережную в Крылатском из-за прорыва дамбы в Рузе. Москва-река вышла из берегов, уровень воды поднялся на несколько метров. На набережную в Филевском парке невозможно пройти — она целиком под водой.

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«Полностью вся набережная затоплена», — рассказал «360» один из жителей района Крылатское.

Дамба в Рузском городском округе Подмосковья рухнула рано утром 9 июля — конструкция не выдержала потоков мощных дождей. Вода попала в реку Городянку и смыла несколько частных домов. 29 приусадебных участка оказались подтоплены. Тогда же в районе сразу объявили режим ЧС.

По официальным данным, никто не пострадал. Жителей успели эвакуировать, власти отключили подачу электричества и газа, чтобы обеспечить безопасность района. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим при прорыве дамбы в Рузском округе.