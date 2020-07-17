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    17 июля 2020, 19:54

    Набережную Филевского парка затопило из-за прорыва дамбы в Рузе

    Дарья Новая , Ксения Басырова

    Полностью затопило набережную в Крылатском из-за прорыва дамбы в Рузе. Москва-река вышла из берегов, уровень воды поднялся на несколько метров. На набережную в Филевском парке невозможно пройти — она целиком под водой.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

    «Полностью вся набережная затоплена», — рассказал «360» один из жителей района Крылатское.

    Дамба в Рузском городском округе Подмосковья рухнула рано утром 9 июля — конструкция не выдержала потоков мощных дождей. Вода попала в реку Городянку и смыла несколько частных домов. 29 приусадебных участка оказались подтоплены. Тогда же в районе сразу объявили режим ЧС.

    По официальным данным, никто не пострадал. Жителей успели эвакуировать, власти отключили подачу электричества и газа, чтобы обеспечить безопасность района. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим при прорыве дамбы в Рузском округе.