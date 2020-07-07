Набережная реки Белой в Уфе откроется в начале августа
В столице Башкирии 1 августа для прогулок и посещений откроется набережная реки Белой. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу главы региона.
По словам руководителя Башкирии Радия Хабирова, ему и многим горожанам понравилось, как благоустроили сквер около фонтана «Танцующие журавли». Он обратил внимание на то, что там необходимо «наполнить пространство содержанием».
«Организовать тематические мероприятия и очень жестко пресекать всяческие поползновения по открытию несанкционированной уличной торговли», — обозначил глава республики.