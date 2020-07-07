Набережная реки Белой в Уфе откроется в начале августа

По словам руководителя Башкирии Радия Хабирова, ему и многим горожанам понравилось, как благоустроили сквер около фонтана «Танцующие журавли». Он обратил внимание на то, что там необходимо «наполнить пространство содержанием».

«Организовать тематические мероприятия и очень жестко пресекать всяческие поползновения по открытию несанкционированной уличной торговли», — обозначил глава республики.