Набережная Миклухо-Маклая появилась в Петербурге

Набережная Миклухо-Маклая появилась в Санкт-Петербурге. Так назвали ранее безымянный проезд между ЗСД и улицей Челюскина в Василеостровском районе, написали «Невские новости».

Николай Миклухо-Маклай — знаменитый этнограф и путешественник. Он проводил исследования коренных населений Океании, Австралии и Юго-Восточной Азии, а также собрал доказательства видового единства и родства человеческих рас.