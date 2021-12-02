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    02 декабря 2021, 20:05

    Набережная Миклухо-Маклая появилась в Петербурге

    Безымянный проезд в Василеостровском районе Петербурга назвали набережной Миклухо-Маклая

    Полина Гребенщикова

    Набережная Миклухо-Маклая появилась в Санкт-Петербурге. Так назвали ранее безымянный проезд между ЗСД и улицей Челюскина в Василеостровском районе, написали «Невские новости».

    Николай Миклухо-Маклай — знаменитый этнограф и путешественник. Он проводил исследования коренных населений Океании, Австралии и Юго-Восточной Азии, а также собрал доказательства видового единства и родства человеческих рас.