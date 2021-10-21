Футуристические небоскребы с воздушным парком появятся на западе Москвы

В московских Раменках собираются построить футуристический комплекс небоскребов с воздушным парком и скай-мостами. Создателем проекта высоток стал архитектор Филипп Никандров, спроектировавший башню «Эволюция» в «Москва-Сити» и «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.

В компании-застройщике поделились с «РИА Недвижимость» задумкой автора. Между небоскребами возведут мосты, которые планируют разместить на уровне 26-28 этажей. Помимо этого, в новом комплексе появится и воздушный парк — там можно будет побывать на высоте в 172 метра.

Строительство небоскребов будет проводиться в две очереди. В первой из них будут располагаться 1110 квартир. В комплексе разместят также детские клубы, игровую зону для подростков и коворкинг для их родителей. Предусмотрено и отдельное здание, которое отведут под комфортный ресторан.

Ранее сообщалось, что целый квартал небоскребов в ближайшие десять лет возведут на территории Екатеринбурга. Всего планируется построить восемь высотных объектов. Пять небоскребов сделают жилыми, еще три здания отведут под офисы.