Лавров пошутил про супружеский долг на встрече с экспертами

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с экспертами Совета по внешней и оборонной политике неожиданно пошутил в ответ на ремарку Федора Лукьянова, который выступил модератором на мероприятии. Лукьянов этого не ожидал, но быстро вышел из положения.

«Но вот есть священный долг, который министр выполняет неизменно. Не знаю, как с другими, но с этим мы можем засвидетельствовать, что всегда отвечает...» — начал говорить модератор, но Лавров его прервал.

«Супружеский, что ли?» — поинтересовался он без тени улыбки.

«Про супружеский мы потом с вами поговорим», — нашелся Лукьянов.

Лавров со смехом кивнул в ответ.