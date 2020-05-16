«На все молчу»: протоиерей Смирнов не ответил на вопрос о подключении к ИВЛ

«На все молчу, обходитесь без информации из первых рук. Ферштейн?» — заявил священник журналистам.

О том, что протоиерея Димитрия Смирнова перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Telegram-канал Mash. Издание уточнило, что врачи оценили состояние священника как тяжелое.

О госпитализации руководителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова стало известно в начале мая.

СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что у священника подозрение на коронавирус. Кроме того, госпитализация объяснялась тем, что накануне протоиерею делали операцию.

Димитрий Смирнов известен своими яркими и неоднозначными высказываниями. В частности, коронавирус он назвал «чрезвычайно полезным явлением», так как эгоизм ушел на второй план, пробудив волонтерство и помощь ближним.

Также он ответил на летальные случаи среди врачей и священников. По словам протоиерея, отдавшие жизнь в борьбе с коронавирусной инфекцией, пережили любовь, которая превышает собственное эго.

Кроме того, протоиерей призывал не отказываться от церковных служб, заявляя, что во время причащения чума останавливалась.