Общество 02 февраля 2023, 12:21 На воре шапка горит. Лавров ответил пословицей на обвинения в оскорблении жертв холокоста Глава МИД Лавров: мы почитаем жертв холокоста, я их не оскорблял РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в оскорблении памяти жертв холокоста. Об этом министр заявил в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

«Когда нечистоплотные политики говорят, что Лавров оскорбил память жертв холокоста, это означает только одно: на воре горит шапка», — заметил глава МИД.

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Он напомнил, что процитировал идеологов гитлеровской Германии, действовавших против еврейского населения, проведя параллель с событиями сегодняшнего дня. Сейчас коллективный Запада во главе с США наращивает антироссийскую кампанию, желая при жизни нынешнего поколения решить русский вопрос, экономику России, отодвинуть страну на задворки.

«Да, пусть не в газовых камерах, но сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава», — пояснил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что в России почитают жертв холокоста и он не оскорблял их память.

Высказывания Лаврова, в частности, вызвали негодование в Белом доме. Там слова министра сочли оскорбительными.