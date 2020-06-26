На Владивосток обрушился сильный ливень. Кадры с затопленных улиц города

На Владивосток обрушился ливень. Сильные дожди привели к многочисленным подтоплениям на улицах города. Жители Владивостока публикуют кадры затопленных дорог в соцсетях.

Дожди начались в Приморье с вечера субботы, 20 июня. Почти через неделю — пятницу, 26 июня, — осадки усилились во Владивостоке. На одном из участков дороги даже сошел сель, пишет РИА «Новости».

Из-за ливневых дождей синоптики распространили в Приморье штормовое предупреждение на 26–27 июня.

В мэрии города заявили, что для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации. Пешеходов и автолюбителей попросили быть предельно внимательными во время непогоды. Сход грунта произошел на улице Ладыгина, на место уже выехала бригада рабочих. Синоптики прогнозируют, что дожди во Владивостоке сохранятся и на протяжении всей пятницы, 26 июня.

В результате интенсивных осадков в западной части Украины, реки вышли из берегов. Вода затопила более 285 населенных пунктов. Затоплено девять тысяч 994 дома и восемь фельдшерско-акушерских пунктов, следует из данных местного управления МЧС. Повреждено 500 километров автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб.