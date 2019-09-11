На въезде в Сергиев Посад исчезли пробки. Там появился новый путепровод

Новый путепровод открыли в районе Деулинского переезда, где автомобилисты раньше простаивали по полчаса и больше. К слову, дорога облегчит жизнь и пешеходам. Его оснастят лифтами и лестницами.

Источник фото: телеканал «360»

Путепровод в районе Деулинского переезда — это часть масштабного регионального проекта — Западный объезд.

Его протяженность — более 120 метров. Всего четыре полосы — по две в каждом направлении. В пролете — 50 балок. Это значит, что конструкция сверхпрочная. Дорожный новострой позволит доезжать до центра Сергиева Посада в разы быстрее. Раньше водители теряли на въезде в город по полчаса и больше.

«Очень важное дело сделали. Правительство области и наши градоначальники — без их участия и заинтересованности этого бы не было бы. Ну, ездят люди и ездят. Опаздываем? Ну, ничего страшного! А теперь вот просто едем», — поделился радостью Юрий Левин, житель Сергиева Посада.

Еще один плюс: путепровод приблизит жителей Сергиева Посада к давней мечте — пешеходному центру города. Новый мост над железнодорожным переездом — практически финальный штрих перед открытием Сергиево-Посадского Западного объезда.

Источник фото: телеканал «360»

Магистраль снизит нагрузку на основные дороги города — Московское и Новоугличское шоссе, а также на проспект Красной Армии.

«Сегодня перегрузка основной улицы в центре города — проспект Красной армии — в 25 раз нагрузка превышена. И в пиковые часы нагрузки город просто стоит. Поэтому ждем, что скоро будем не ездить, а летать», — сказал Михаил Токарев, глава Сергиево-Посадского г. о.

Ждать осталось недолго. Западный объезд Сергиева Посада готов на 90 процентов. Оставшиеся 10 — благоустройство, а также завершение строительства моста через реку Копнинку. Сдача Деулинского путепровода — это точка отсчета до большой премьеры.

«Это последнее искусственное сооружение в составе большого проекта. Мы в 19 году завершаем все 14,5 километра», — заявил Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

С точкой зрения автомобилистов все ясно: путепровод получает твердую пятерку. А как же оценить новострой с точки зрения пешеходов?

Пока к путепроводу от железнодорожного переезда ведет только одна лестница. Остальные еще не готовы. Поэтому далеко по путепроводу не уйдешь. Нет пока и лифтов для инвалидов и мам с колясками, а также специальных навесов на случай непогоды.

«Проектом предусмотрено три спуска с одной стороны. До конца октября все будет сделано в полном объеме», — пообещал Артем Дроздов, руководитель проекта по строительству «Западного объезда» Сергиева Посада.

Западный объезд Сергиева Посада сдадут в ноябре, но уже сейчас путепровод активно используется автомобилистками. И позволяет им заехать в город без привычных пробок. А это значит, он уже приносит пользу.