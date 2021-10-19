«На веточке лисий глаз висит»: родители из Магнитогорска пожаловались на жуткую сказку в учебнике

В Магнитогорске родители второклассников начали активно обсуждать в соцсетях жуткую сказку. Они жалуются, что она размещена в школьном ученике по литературному чтению.

Одна мама спросила участников в группе, как им сказка про лису без глаза, которая называется «Хитрая лиса». Это сказка о лисе, которая вынимает свой глаз и вставляет на его место ягоды и льдинку. Некоторые родители поддержали автора поста и заявили, что у них от ее прочтения глаза на лоб лезут. Но какая реакция у учителей и детей на это произведение, неизвестно.

«Видят сороки на веточки лисий глаз висит, блестит, во все стороны смотрит. Понравился сорокам лисий глаз, схватили они его и улетели», говорится в сказке.

В начале октября в Казахстане родители пожаловались журналистам, что девочкам в ряде школ запретили носить брюки. Запрет руководства школ не понравился ни девочкам, ни родителям. Родителей больше всего беспокоил тот факт, что на улице уже значительно похолодало, а это значит, что в юбках можно простудиться. Сейчас наступил сезон брюк, причем теплых, подчеркнули они.