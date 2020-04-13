На верующих за посещение храма в Москве составили протоколы. Но штрафовать не стали

На верующих, посетивших в Вербное воскресенье православную церковь, были составление протоколы за нарушение режима самоизоляции. Позже полицейские решили не штрафовать их. В РПЦ сообщили, что удивлены попыткой наказать прихожан.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда.

Он сообщил, что верующие побывали на службе 12 апреля, а предписание санитарного врача о богослужениях столицы вступает в силу 13 апреля. Легойда уточнил, что если прихожане не входят в группу риска, то причина составления протоколов ему непонятна.

«Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы. Да, священники неоднократно обращалось и продолжают обращаться к прихожанам с просьбой совершать в эти дни молитву дома. Это сейчас просто необходимо», — признал Владимир Легойда.

Проект организации «Агора» «Апология протеста» в своем Telegram-канале сообщил, что верующих останавливали около храма на Ленинградском шоссе и оформляли протоколы за нарушение режима самоизоляции. Однако полиция решила не штрафовать прихожан церкви и на первый раз вынести строгое устное предупреждение. Один из них рассказал главе юридической службы «Апологии протеста» Алексею Глухову, что ему позвонил начальник ОМВД Войковского района.

«Только что позвонил начальник полиции и сообщил, что решение о возбуждении административного дела отменено и порекомендовал осознать серьезность ситуации», — сообщил прихожанин.

Праздничная литургия в Храме Христа Спасителя на Вербное воскресенье прошла без верующих. Патриарх Кирилл отслужил ее в присутствии церковных служителей.