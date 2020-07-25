На Урале и в Поволжье в выходные температура упадет почти на 20 градусов
Он также отметил, что кроме похоладания ожидаются усиление ветра, интенсивные дожди и град. Об этом Вильфанд рассказал в беседе с ТАСС.
Существенные изменения, по словам специалиста, происходят в тех регионах, где недавно наблюдалась «супержаркая» погода, а именно в Поволжье и на Урале.
«Там до 40 градусов доходило, но все — в выходные температура существенно понижается. В выходные там 20-25 градусов», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.
Как подчеркнул метеоролог, потепления в этих регионах в ближайшее время не ожидается.
Накануне в Челябинской области ввели режим ЧС по причине засухи из-за аномальной жары в регионе. Под его действие попала большая часть сельскохозяйственных районов области. Сильнее всего от погоды пострадал юг области.