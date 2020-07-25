На Урале и в Поволжье в выходные температура упадет почти на 20 градусов

Жителей Урала и Поволжья на выходных ждет резкое понижение температуры воздуха. Столбик термометра опустится почти на 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что кроме похоладания ожидаются усиление ветра, интенсивные дожди и град. Об этом Вильфанд рассказал в беседе с ТАСС.

Существенные изменения, по словам специалиста, происходят в тех регионах, где недавно наблюдалась «супержаркая» погода, а именно в Поволжье и на Урале.

«Там до 40 градусов доходило, но все — в выходные температура существенно понижается. В выходные там 20-25 градусов», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Как подчеркнул метеоролог, потепления в этих регионах в ближайшее время не ожидается.

Накануне в Челябинской области ввели режим ЧС по причине засухи из-за аномальной жары в регионе. Под его действие попала большая часть сельскохозяйственных районов области. Сильнее всего от погоды пострадал юг области.