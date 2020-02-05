На упаковке шоколадных конфет Lindor нашли ругательство

Блогер Анатолий Капустин разглядел необычную деталь в оформлении конфет Lindor. Оказывается, в отражении название начинает напоминать русское ругательство.

В Twitter он прикрепил фото с коробкой конфет. Она лежит на глянцевой поверхности. В отражении можно рассмотреть то самое неприличное слово. Такой эффект получился из-за того, что латинские буквы L и I почти слились и стали похожи на русскую «П»

«Наконец-то я знаю, какие конфеты дарить друзьям», — заявил один из подписчиков Анатолия.

Другие пользователи тоже оценили шутку. Еще несколько комментаторов вспомнили, что комический эффект можно получить от прочтения таких брендов, как сервис по поиску такси UBER и марки косметики NYX.