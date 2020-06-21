«На уме одно веселье». Юная блогерша-миллионница поссорилась с отцом перед смертью

Российская блогерша-миллионница Настя Тропицель в 18 лет разбилась на мотоцикле на Бали. Перед смертью она поссорилась с отцом.

Девушка выложила сообщения отца в WhatsApp у себя в Telegram-канале, который ее родители уже удалили. Блогерша считала папу и маму токсичными, думала, что они не поддерживают ее.

«Настя, твой бизнес разваливается. Маму послушай. Ты сейчас проедаешь, что раньше заработала. Твоя команда просто веселится за счет тебя», — писал отец.

Он говорил, что дочь не доводит до конца ни один проект, а рекламу забросила. Он напомнил Тропицель, что мама договаривается с людьми, а она сама не выполняет часть работы. Тем самым девушка подводила мать.

«Мир меняется, ты за ним не успеваешь. Даже Миша ушел вперед. А у самой у тебя уже нет такого успеха», — писал отец.

Он понимал, что поддержкой ситуацию не изменить, нужны помощь и советы. Он попросил дочь прислушаться к его словам и взяться за голову. Он осознавал, что девушке неприятно слышать такое, но надеялся, что его слова пойдут на пользу.

«На уме одно веселье. Если бы не мама, уже давно бы без штанов осталась. Все твои коллеги трудятся и оставили тебя позади. А ты за последнее время везде в минусе», — говорил отец.

Он советовал дочери взяться за голову, если она хочет хорошо жить. По его словам, мотоцикл «тянул ее вниз».

Девушка попала в аварию на мотоцикле на Сансет Роуд в районе Кута на Бали. Она каталась вместе со своим молодым человеком, и в какой-то момент их двухколесные ТС столкнулись, после чего Тропицель врезалась в разделительный бордюр. Блогерша получила травму головы и скончалась на месте аварии.

Настя Тропицель вела блог о фрилансе, заработке в интернете и работе над собой. Свой первый миллион она заработала в 15 лет.