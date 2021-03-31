В России предложили штрафовать за выброшенных на улицу животных

В России нужно внести изменения в действующее законодательство, которое предусматривает серьезные штрафы для тех хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, считает сенатор Александр Башкин. Также, по его словам, необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.

Такая мера позволит сократить популяцию бездомных животных на улицах, а также предусмотреть финансовые средства на их отлов, стерилизацию и содержание в приютах, рассказал Башкин в беседе с РИА «Новости».

Как подчеркнул сенатор, эти штрафы не надо рассматривать как наказание. По его словам, «это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак».

Собираемые штрафы, по мнению Башкина, следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах.

Парламентарий убежден, что без такой меры решить проблему бездомных животных на улицах невозможно.

Введение обязательной регистрации домашних животных и их чипирования, как считает сенатор, сделает потенциальных хозяев более ответственными. Он отметил, что многие люди заводят животное, не взвесив все за и против, а под влиянием сиюминутного импульса или просьбы ребенка.

«Но если они будут знать, что от животного так легко нельзя будет избавиться, это заставит их семь раз отмерить, прежде чем заводить животное», — считает собеседник агентства.

В Госдуму внесли поправки к закону о содержании животных. Кошек и собак ждет обязательная регистрация, а бездомных запретят отпускать вблизи школ и больниц. По мнению авторов инициативы, это должно пробудить в россиянах ответственность, но не все специалисты разделяют эту точку зрения.