Москвичке вынесли приговор за трату денег из найденного на улице кошелька

Жительнице Москвы, которая потратила деньги из найденного на улице кошелька, отказали в жалобе на приговор и признали виновной в краже. Женщине придется заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Приговор в отношении москвички 28 мая прошлого года вынес Люблинский районный суд. В августе апелляцию на постановление отклонил Мосгорсуд. Ее признали виновной в краже, то есть тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Согласно материалам дела, 8 августа 2020 года женщина нашла на улице кошелек с деньгами и документами, принесла его домой, где хранила до прихода полиции. При этом средства, которые были в этом кошельке, она потратила на личные нужды.

Суды первой и апелляционной инстанций постановили, что москвичка виновна в краже и должна заплатить 25 тысяч рублей штрафа. Помимо этого, по гражданскому иску потерпевшего с нее взыскали 40 тысяч рублей в качестве возмещения материального вреда.

В кассационной жалобе осужденная заявила, что не согласна с этими решениями, попросила их отменить и вынести оправдательный приговор. По ее мнению, найденный на улице около подъезда дома кошелек нужно расценивать как находку, а умысла на кражу имущества у нее не было.

Однако судебная коллегия эти доводы сочла неубедительными, потому что женщина не сделала ничего, чтобы вернуть вещи законному владельцу, не сообщила о находке в полицию или в другие официальные органы. Тем самым она нарушила 227-ю статью Гражданского кодекса, поэтому кассационную жалобу москвички оставили без удовлетворения.