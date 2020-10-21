На улице Чапаева в Оренбургской области установили памятник его убийце

В Оренбургской области, в селе Красном, у храма Вознесения Господня, в среду установили памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который убил Василия Чапаева. Самое интересное, что монумент расположен на улице Чапаева.

По данным сайта Оренбургское войсковое казачье общество, Сладков вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны. В 1919 году сводный отряд во главе со Сладковым уничтожил штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.

Инициаторами установки памятника в этом месте выступили уральские казаки. И это неспроста, так как полковник родом из Уральска, который находился на территории современного Казахстана. Деньги на памятник и установку собирали тоже казаки.

На торжественное открытие монумента приехали начальник управления по работе с общественными объединениями и делам казачества Министерства внутренней региональной политики Оренбургской области Андрей Кафтан, атаман Первого отдела ОВКО Сергей Слепов и атаман Верхнеуральского отдела Уральского казачьего общества Сергей Тыщенко.

Также на месте был проведен молебен и освящение памятника.

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