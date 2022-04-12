Подлежащие замене водительские права в России автоматически продлят на три года

Действие водительских прав, срок которых заканчивается с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года продлят автоматически на три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Еще одно постановление <...> пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал он.

Помимо этого, глава правительства сообщил, что на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов.

Это же правило распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, а также на свидетельства о государственной регистрации племенных стад.

«Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», — пояснил Мишустин.

Водительские права в России нужно менять каждые 10 лет. Сдавать экзамены для этого не требуется. В случае, если у водителя есть удостоверение международного формата, его нужно обновлять каждые три года.