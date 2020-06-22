«На теле вырезали пятиконечные звезды»: ФСБ рассекретила архивные документы с записями о зверствах фашистов

В документе приводится сообщение майора КГБ Григория Каранадзе, отправленное народному комиссару внутренних дел Крымской АССР от 27 апреля 1942 года. В нем рассказано о том, как фашисты расправились с ранеными в Судаке. Их было 900 человек.

«Немецкие изверги совместно с дружинниками-татарами ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их догола, выкололи глаза, на теле вырезали пятиконечные звезды», — говорится в документе. Затем фашисты расстреляли солдат на берегу моря.

О безжалостных действиях немцев рассказала свидетельница керченка Антонина Олейникова. На допросе она описала, как украинцам с августа 1943 по февраль 1944 года приходилось прятаться в Багеровских каменоломнях. Там было около 800 человек. Когда немцы узнали, что люди скрываются в каменоломнях, они сначала предложили им выйти. Однако никто из украинцев этого не сделал. Тогда фашисты начали травить людей газом и кидать дымовые шашки.

«Кроме того, немцы применяли такой метод, как зажигание горючей смеси в бочках и забрасывание этих горящих бочек вовнутрь каменоломен, где находились люди», — рассказывала женщина.

Украинцы с трудом выживали в каменоломнях без воды и еды. В начале 1944 года многие из них уже не могли двигаться из-за слабости, и 10 февраля немцы зашли в каменоломню и всех арестовали. Затем пленных поместили в концлагерь при железнодорожной станции Семь Колодезей.

С особой жестокостью немцы обращались с греками и русскими, потому что считали их лояльными к партизанскому движению. Так было полностью уничтожено мужское население греческой деревни Лаки. Женщин и детей фашисты вывезли в Бахчисарай и повесили.