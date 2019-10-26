«На таких женщинах держится российская земля». «Бурановскую бабушку» подкосил рак

Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева скончалась из-за онкологии. Об этом «360» рассказала директор коллектива Ксения Рубцова. После «Евровидения» в 2012 году исполнительница начала худеть, у нее обнаружили рак желудка. После этого ей сделали операцию в московском онкоцентре имени Блохина, но недавно болезнь вернулась.

«У нее была онкология, шесть лет назад ее прооперировали в Москве. Она сначала после „Евровидения“ в Баку много гастролировала, потом стала худеть, обследовалась у себя в Ижевске. Там обнаружилась опухоль ЖКТ. Больше там ничего не могли сделать, и я попросила ее переехать ко мне в Москву на обследование», — сообщила директор коллектива.

После двухмесячного обследования в онкоцентре Блохина приняли решение делать операцию.

«К тому времени, — рассказала Рубцова, — опухоль была такого размера, что самостоятельно кушать она уже не могла. Врач говорил, что [в таком состоянии] она может протянуть максимум 10 дней».

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Операция прошла успешно. После этого, по словам директора «Бурановских бабушек», в течение шести лет «все было хорошо».

Поправившись, певица «уже активно не гастролировала, но в своем родном Буранове выступала на всех приемах, праздниках». Также иногда она выезжала в Москву на мероприятия, которые проводили власти Удмуртии.

«Но в июне этого года произошел рецидив, все вернулось обратно, и сегодня ее не стало», — сообщила Рубцова.

Она уточнила, похороны Пугачевой пройдут в Удмуртии 27 октября.

Директор вспомнила, что Пугачева часто приглашала ее в гости и угощала собственным самогоном, который в Удмуртии называют кумышкой.

«И так всегда было тепло, весело, вкусно. Она была маленькой, но очень сильной, юркой. Настоящая российская женщина. Очень хлебосольная. Все у нее всегда спорилось в руках. Муж Афанасий Афанасьевич ее ревновал, не хотел отпускать на „Евровидение“. И понимаю, почему. Потому что на таких женщинах держится наша российская земля», — сказала Рубцова.

Директор коллектива выразила глубокие соболезнования всем родным Пугачевой.