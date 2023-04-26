Общество 26 апреля 2023, 17:58 На Таймыре прошёл турнир, за которым следил весь мировой кёрлинг

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Самый северный международный турнир по кёрлингу уже в седьмой раз состоялся на Таймыре. Команды из России, Казахстана, Сербии и Белоруссии приняли участие в Nornickel Curling Cup, прошедшем в дисциплине микст-дабл.

Как и всегда сборная России была представлена ведущими спортсменами – сразу четыре победителя и призёра чемпионатов мира сыграли в Заполярье. Особое внимание не только российского, но и мирового кёрлига было приковано к возвращению чемпионов мира 2016 года в миксте – супругов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого. Турнир в Дудинке стал первым, на котором они сыграли в паре после 2018 года. Возвращение получилось бронзовым. В матче за третье место Брызгалова и Крушельницкий выиграли 6:3 у призера чемпионата мира Александра Ерёмина, выступавшего с новой для себя напарницей Галиной Арсенькиной. «В принципе, они в неплохом состоянии. Сказывается большой опыт. Я надеюсь, что Брызгалова и Крушельницкий вернутся к активной спортивной деятельности именно как пара», - сказал главный тренер сборной России Василий Гудин.

Многократный призёр чемпионатов мира Алина Ковалёва в паре с Алексеем Тимофеевым стали победителями турнира. В финале арктического кубка они выиграли у Елизаветы Трухиной и Николая Лысакова - 9:7. «Самым сложным для нас был полуфинал с Настей Брызгаловой и Сашей Крушельницким. Рады что ребята вернулись. А в финале мы сразу создали небольшое преимущество, и надо было спокойно сделать своё дело. Турнир, как всегда, был очень интересным. Открытие получилось фантастическим. Каждый раз думаешь, что ещё больше-то можно сделать, а приезжаешь и видишь ещё более масштабные события. В такую атмосферу всегда здорово возвращаться», - поделилась впечатлениями Алина Ковалёва.

Продолжая тему конкуренции на Nornickel Curling Cup, отметим тот факт, что действующие чемпионы России – Олег Красиков и четырёхкратный призер чемпионатов мира Нкеирука Езех остались вне в плей-офф, заняв третье место.

«Мы рады, что каждую весну на протяжении многих лет наша маленькая арктическая Дудинка становится столицей международного турнира по кёрлингу. Это много больше, чем просто спортивное мероприятие. Арктический кубок – это всегда яркий праздник, приятные встречи с интересными людьми, много гостей и очень много улыбок. А для самого города еще и драйвер роста, потому что такие масштабные турниры требуют развития инфраструктуры и индустрии гостеприимства», — отметила старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Именитыми гостями турнира в этом году стали легенда биатлона Антон Шипулин и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Вместе с призёром чемпионата мира по биатлону Матвеем Елисеевым они провели серию мастер-классов для жителей Дудинки. «Я уже был раньше в Дудинке, и вижу, как все изменилось в лучшую сторону. Я вижу детей, снег, ратрак, лыжные гонки, биатлон – всё это развитие. «Норникель» делает хорошее дело. Важно продолжать в том же духе. Особенно для детей, которые заряжаются всем этим», – отметил Александр Легков.

Звёзды спорта также приняли участие в эстафете зажжения огня турнира, которая стала центральным событием на церемонии открытия. Огонь был зажжен в печи одного из комбинатов. А закрепили его на сцене юные кёрлингисты из Красноярска – победители Junior Nornickel Curling Сup, который также стал одной из традиций арктического кубка.