Эксклюзив 28 июня 2023, 15:10 «На свой страх и риск». Производители и магазины не будут отвечать за вред от бесплатных продуктов с истекающим сроком Адвокат Некрасов поддержал бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности Freepik

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Бесплатная раздача продуктов с истекающим сроком годности принесет пользу, но отвечать в случае вреда здоровью от этой еды магазины и производители не будут. Об этом сообщил в комментарии «360» адвокат, старший преподаватель РАНХиГС и учредитель общественной организации «Потребитель Прав!» Андрей Некрасов.

«Известия» выяснили, что фракция ЛДПР подготовила законопроект, разрешающий раздавать продукты с истекающим сроком годности. Авторы инициативы предложили отменить НДС для бесплатной еды из этой категории. Сейчас торговые сети могут не платить НДС только с выброшенных продуктов с истекшим сроком.

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Некрасов поддержал предложение ЛДПР. Он отметил, что оценивает инициативу позитивно и как гражданин, и как адвокат.

«Если законопроектом будет предусмотрена соответствующая налоговая льгота для ретейлеров, таким образом реализующих остатки, то это тоже позитивно», — обратил внимание юрист.

От раздачи продуктов с истекающим сроком годности магазины удерживает не забота о здоровье людей, а налоговые преференции, продолжил учредитель общественной организации. При продаже таких товаров торговые сети получают выручку, а при списании избавляются от НДС. Если же раздавать еду бесплатно, преференций для ретейлеров нет, сообщил адвокат.

«Что касается вреда здоровью, я полагаю, что никто отвечать за это не будет. Нужно будет обязательно наглядно уведомлять людей о том, что они эти продукты питания берут и дальше будут употреблять на свой страх и риск. И подчеркивать, что речь идет о продукции, срок годности которой истекает, причем стремительно, возможно, в эти же сутки. Так что я полагаю, что никому претензии эти граждане предъявлять не смогут», — порассуждал собеседник «360».

Некрасов напомнил, что срок годности всегда указывают на упаковке. Ни магазин, ни производитель не понесут ответственность, если потребитель отравится, съев бесплатные продукты, после того как срок истечет, заявил юрист.

При этом старший преподаватель РАНХиГС не исключил, что законопроект все же примут. Инициатива о раздаче еды неплоха для россиян, резюмировал адвокат.