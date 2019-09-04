  • На сувенирах ВЭФ напечатали тайский мост вместо российского

    04 сентября 2019, 16:58

    Анатолий Минкин

    Всю сувенирную продукцию Восточного экономического форума перевыпустят из-за ошибки, которую допустили при разработке дизайна. Оказалось, что вместо моста на острове Русский на буклетах и всей продукции оказался мост Рамы IX в Бангкоке. Об этом на своей странице в Instagram написало Министерство промышленности и торговли.

    В ведомстве отметили, что признают свою ошибку, и пообещали исправить все в ближайшее время.

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    «Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отметили, что оплатит перепечатку подрядчик, который допустил досадную ошибку.

    Мосты на острове Русский и в Бангкоке перепутать действительно можно. Это вантовые конструкции, которые отличаются только пилонами. Но дизайнеру, который работал над проектом сувенирной продукции, стоило просто посмотреть на изображение на купюре в две тысячи рублей.

    Восточный экономический форум открылся в среду, 4 сентября. Главной его темой станет реализация Национальной программы по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Участники обсудят варианты привлечения инвесторов в регион. На форум приехали делегации из 50 стран.

    Кроме официальной программы, участники могут посмотреть и принять участие в спортивных соревнованиях, а также сходить на выставку в Приморскую государственную галерею, куда доставили картины «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли и шедевр Федора Решетникова «Опять двойка».