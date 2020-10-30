«На сцену с барабанщиками пришли более 120 человек»: мини-мюзикл о проблеме с дорогой записали в нижегородской деревне

Жители нижегородской деревни Ройка решили креативно бороться с дорогой, проложенной через их населенный пункт. Они сняли мини-мюзикл о необходимости объезда. Автор ролика Сергей Рыбаков рассказал «360», что идея родилась спонтанно.

В своем небольшом клипе местные жители показали поток машин, идущий по улице Верхняя. При этом там нет фонарей, тротуара и ограничительных знаков. Все это ставит под угрозу жизнь пешеходов. Свою музыкальную работу жители назвали «Ла-ла Ройка» по аналогии с нашумевшим «Ла-ла Лендом».

«Очень спонтанно пришла идея создания этого видео, потому что это проблема, которая у нас есть и она нерешаема письмами. Мы обсуждали эту проблему на общедеревенском сходе в августе, но она была задвинута в далекий угол», — поделился Рыбаков.

Он добавил, что рядом с этой транзитной дорогой уже не осталось животных, которые попадают под колеса машин. Местные опасаются за свою безопасность и жизнь детей. Раньше в деревне была неблагоустроенная объездная дорога по полю, но с появлением асфальтированной все стали ездить только по ней. Жители предлагают вернуть объездной путь, но добиться этого не получается.

«В итоге посмотрели с друзьями „Ла-ла Ленд“ и я представил, что это наша Ройка. Представил, что вместо видов Лос-Анджелеса наши поля, наши дома, наши животные и дети. Моментально закрутилась эта тема, мы написали текст», — рассказал автор видео.

По его словам, местные жители загорелись идеей и подключились к созданию мини-мюзикла. Ролик снимали два дня. Для съемок перекрыли дороги, что понравилось далеко не всем. Рыбаков признался, что один из местных даже пожаловался в ГАИ, но ситуацию разрешили.

«На сцену с барабанщиками пришли более 120 человек. Это был прямо настоящий праздник: и барабанщики, и съемки идут, и какие-то репетиции. Было здорово, конечно. Неожиданно. Все поддерживали, но никто не знал, какой будет результат», — отметил Рыбаков.

Кроме того, на съемках клипа присутствовали журналисты, которые выпустили репортаж еще до завершения создания видео. В итоге с Рыбаковым связались власти и пообещали заложить деньги в бюджет для решения проблемы с дорогой.