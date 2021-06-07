На Собчак подали в суд из-за видео с ПМЭФ. Иск на 50 млн рублей

Руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Причиной стали материалы ведущей с Петербургского экономического форума. Троицкая считает, что Собчак выставила ее «охотницей за ВИПами». Причиненные страдания юрист оценила в 50 миллионов рублей.

Помимо компенсации Троицкая требует удаления видео и запрета на использование записей с ее участием, сообщил 78.ru.

В Instagram юрист заявила, что Собчак устроила откровенную провокацию против красивых женщин, запустив рубрику #форумчаночка. По мнению девушки, ведущую притягивают грязь и сплетни, потому что она долгое время вела шоу «Дом-2».

«Провокация по отношению ко мне у нее не вышла, а вот те материалы, которые она выпустила в социальные сети, нарушают российское законодательство, а как вы знаете, я люблю сложные дела и с успехом берусь за них», — добавила она.

Сообщения о подаче иска уже прокомментировала и Собчак. Ведущая пояснила, что работает в своем любимом стиле лакмусовой бумажки.

«Это буквально отзеркаливание: мысли, которые у вас появляются при анализе моей работы или заявлений, исключительно ваши, не мои. Кто о чем подумал, у того то и болит, что называется. Как в том анекдоте: доктор, а откуда у вас такие картинки?» — написала она в своем Telegram-канале.

Собчак поразило, что Троицкую могло так задеть название #форумчаночка. По мнению журналистки, это логичное название для женщин, которые пришли на форум.

«Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями», — добавила она.

Ведущая предположила, что проблема в данном случае состоит в том, что Троицкая неправильно ее поняла.

«Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», — заключила она.