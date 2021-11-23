Педагогов и учащихся предложили тренировать на случай нападения

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила тренировать педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию. Причиной таких рекомендаций стали участившиеся случаи подобных преступлений.

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — привела газета «Известия» цитату из рекомендаций.

По словам члена комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошева, проведение тренировок является крайне важным решением, учитывая последние нападения на школы и вузы.

Комиссия поручила Минпросвещения заняться вопросом организации региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Центры должны появиться в городах с населением более 100 тысяч человек до конца 2022 года.

Рекомендации также получило Минобрнауки. Министерству предложили создать общегосударственный подход к развитию органов молодежного самоуправления.