На систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции совершена попытка атаки

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции была зафиксирована в субботу вечером. Она была успешно отражена, сейчас все восстановлено.

«Злоумышленники пытались через ноду наблюдателя получить доступ к бюллетеням. На данный момент все восстановлено, все работает. Нода наблюдателя открыта в интернет, можно наблюдать… Попытка успешно отражена», — рассказал РИА «Новости» начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что мероприятия по информационной безопасности будут проводиться еще какое-то время.

Нода — это компьютер наблюдателя, в нем хранятся все действия, которые делали во время онлайн-голосования.

Официальный представитель общественного штаба по голосованию Александр Асафов рассказал, как следят за электронным голосованием.

«Электронное голосование контролируется несколькими способами. Наблюдатели отслеживают статистику выданных бюллетеней и поданных голосов в общественном штабе, в электронном штабе и на сайте 2020ag.ru. Кроме того, процесс контролируют и IT-специалисты, которые подключаются к специальному сайту, отображающему технические данные хода голосования. Этот сайт находится в свободном доступе», — объяснил Асафов.