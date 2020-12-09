В России предложили продлить на 2021 год мораторий на штрафы ЖКХ

Мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт предложили продлить в 2021 году.

С такой просьбой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, пишет газета «Известия».

В обращении депутат указывает, что угроза коронавирусной инфекции, из-за которой были введены послабления, сохранится и в 2021 году, в связи с этим мораторий необходимо продлить.

В Минстрое сообщили изданию, что мораторий может быть продлен как вынужденная мера.

В профильном комитете по ЖКХ, а также в других думских фракциях разделяют предложение депутата. Против инициативы уже выступили коммунальщики — по их мнению, поможет она только хроническим неплательщикам. Эксперты же напротив, полагают, что граждане к такому предложению отнесутся в позитивном ключе.

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